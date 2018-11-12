وتناوب على تسجيل الاهداف سلمان الفرج (18) والبرازيلي كارلوس إدواردو (29) وسالم الدوسري (45+2).

ورفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة من أصل 27 ممكنة ليبقي على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن غريمه التقليدي النصر الفائز بدوره على الاتفاق خارج ملعبه 2-1.

ونجح النصر في تجاوز أزمة النتائج التي رافقته في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام الفيحاء والأهلي محلياً والمولودية الجزائري عربيا، بتغلبه على مضيفه الاتفاق 2-1. سجل للنصر البرازيلي جوليانو دي باولا (32) والمغربي نورالدين مرابط (68)، وللاتفاق سعيد الربيعي (83).

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده في المركز الثاني الى 22 نقطة متخلفا، في حين تلقى الاتفاق الخسارة الثالثة على التوالي وبقي سادسا في سلم الترتيب برصيد 14 نقطة.