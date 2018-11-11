وكان الضيوف على بعد دقائق من تحقيق أول انتصار على "المدفجعية" منذ عام 1979 عقب انتزاع التقدم في الدقيقة 13 عن طريق إيفان كافاليرو.

واعترض المهاجم البرتغالي تمريرة خلفية من غرانيت تشاكا لاعب أرسنال، وانطلق إلى الأمام وتبادل الكرة بسرعة مع راؤول خيمنيز على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يسدد في الشباك مسجلا ثاني أهدافه هذا الموسم.

ورد أصحاب الأرض بقوة في ظل رحلة البحث عن التعادل، لكن هذا ترك الدفاع مفتوحا طوال الوقت، مما أدى لمجموعة من الفرص المتبادلة من كلا الطرفين طوال المباراة.

واستطاع مخيتاريان في النهاية الحفاظ على سجل أرسنال الخالي من الهزائم، والممتد على مدار 16 مباراة في كافة المسابقات، بهزه الشباك في الدقيقة 86، بعد أن أطلق تسديدة من مسافة بعيدة لتمر نحو الزاوية اليمنى لمرمى الحارس روي باتريسيو.

وكان أداما تراوري الذي شارك كبديل مع ولفرهامبتون قريبا من منح الضيوف نقاط المباراة الثلاث في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن انطلق للحاق بتمريرة طويلة وتفوق بسرعته على المدافع روب هولدينغ، لكنه سدد الكرة في صدر بيرند لينو حارس أرسنال.

وتركت هذه النتيجة أرسنال في المركز الخامس بالدوري متراجعا بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام، بينما ظل ولفرهامبتون في المركز 11.