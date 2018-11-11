وحقق هاميلتون فوزه العاشر هذا الموسم والـ72 في مسيرته، بعد منافسة مع سائق ريد بول الهولندي، ماكس فيرشتابن الذي أنهى السباق في المركز الثاني، متقدما على سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن.

وثبت فريق مرسيدس هيمنته على بطولة العالم للفورمولا-1 في الأعوام الأخيرة، بإحرازه ثنائية السائقين والصانعين منذ العام 2014، على حساب منافسه المباشر في الترتيب العام فيراري.