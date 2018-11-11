وكان تشلسي بحاجة إلى الثلاث نقاط بعد تغلب ليفربول 2-صفر على فولهام، لكنه لم يستفد من خوض المباراة على أرضه أمام إيفرتون المنظم، وفشل في التسجيل للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم.

وبعد شوط أول متكافئ تحسن تشلسي بعد الاستراحة، لكن رغم حفاظه على سجله الخالي من الهزيمة لم يستطع استغلال الفرص التي أتيحت له.

وحرم جوردان بيكفورد حارس إنجلترا، الذي أنقذ تسديدة ماركوس ألونسو المباشرة، الإسباني ألفارو موراتا من افتتاح التسجيل في بداية الشوط الثاني.

وسدد ألونسو في القائم في الدقيقة 65، إذ ضغط تشلسي لكنه فشل في كسر صمود إفرتون.

وتركت النتيجة تشلسي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة متأخرا بنقطتين عن ليفربول ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يستضيف مانشستر يونايتد في وقت لاحق.