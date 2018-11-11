وحرم أتالانتا الإنتر، من استعادة المركز الثاني خلف يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر. وبات نابولي الفائز السبت على مضيفه جنوى 2-1، منفردا بالمركز الثاني مع 28 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلانو الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري منذ 15 سبتمبر (أمام بارما صفر-1).

في المقابل، بات أتالانتا سابعا برصيد 18 نقطة.

وسجل أهداف المضيف الهولندي هانس هاتبور (9) وجانلوكا مانشيني (62) والألباني بيرات دييمسيتي (88) والأرجنتيني أليخاندرو غوميز (90+4)، والأرجنتيني ماورو إيكاردي (47) من ركلة جزاء لإنتر ميلان، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بطرد الكرواتي إيفان بروزوفيتش لنيله إنذارين.

وقال مدرب المضيف بييرو غاسبيريني "هذه دفعة مهمة لمواصلة المضي قدما (...) فزنا على فريق مهم كان قد حقق سبعة انتصارات متتالية".