وبعد طرده في نهاية لقاء فريقه الغرافة أمام نادي قطر، أبدى النجم الهولندي وقائد الغرافة غضبه الشديد وهو في طريقه لغرفة تغيير الملابس، قبل أن يصرخ قائلا: "هذه آخر مباراة لي في قطر"، بصوت مرتفع بدى واضحا على شاشات التلفزيون.

وحصلت الواقعة بعد أن قام الحكم القطري عبدالله العذبة بطرد شنايدر بشكل مفاجئ بسبب تدخله مع حارس مرمى الفريق المنافس.

وبدا نجم إنتر ميلانو السابق مصدوما بقرار الحكم قبل أن يخرج من الملعب ويوجه كلامه لإداريي الغرافة: "هذه آخر مباراة لي في قطر، ثق بذلك، هذه آخر مباراة".

وانتشرت الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر الكثيرون الحكم القطري "ظالما" بطرده شنايدر في اللقطة التي لم تستحق البطاقة الحمراء.

واعتذر النجم الهولندي لاحقا عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا أنه تصرف بشكل حادّ ردا على البطاقة الحمراء.

وسبق لشنايدر أن مثل المنتخب الهولندي في 134 مباراة دولية، كما لعب لكبرى الأندية الأوروبية مثل أياكس أمستردام الهولندي وريال مدريد الإسباني وإنتر ميلانو الإيطالي.