ومنح كريستيان كوامي التقدم لجنوة في الشوط الأول لكن بعد توقف اللعب لحوالي عشر دقائق في بداية الشوط الثاني حتى انتهاء هطول الأمطار، أدرك فابيان رويز التعادل قبل أن يسجل دافيدي بيراسكي لاعب جنوة بالخطأ في مرماه.

وأعطى الانتصار دفعة معنوية هائلة لنابولي الذي أظهر شخصية قوية وتعامل بشكل جيد مع أرضية الملعب الممتلئة بمياه الأمطار مما كان يتسبب في توقف الكرة كثيرا.

وتقدم نابولي إلى المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس الذي يزور ميلانو الأحد.

وسدد لورينتسو إنسيني لاعب نابولي في القائم لكن جنوة تقدم عكس سير اللعب في الدقيقة 20 بضربة رأس من كوامي، الذي تفوق بسهولة على السيد هيساي ليقابل كرة رومولو العرضية من اليمين.

وتدهورت حالة الملعب سريعا بعد الاستراحة ورغم أن الظروف بدت أنها ستؤثر على أسلوب لعب نابولي المعتمد على التمرير، فإن الفريق الزائر عاد بقوة عقب استئناف اللعب.

ورغم أرضية الملعب الموحلة، نجح نابولي في إدراك التعادل بعد تحرك سلس نموذجي إذ مرر دريس ميرتنز كرة من آلان بكعب القدم إلى رويز الذي سدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس إيونوت رادو في الدقيقة 62.

وقبل أربع دقائق على النهاية، سدد ماريو روي كرة منخفضة من ركلة حرة باتجاه منطقة الجزاء وحولها بيراسكي، الذي كان تحت ضغط من لاعبي نابولي، إلى شباك فريقه.

واحتج جنوة، الذي مني بهزيمته الثالثة على التوالي وبقي بلا أي فوز في خمس مباريات بقيادة المدرب الجديد إيفان يوريتش، في غضب وزعم لاعبوه أن بيراسكي تعرض للدفع، لكن الحكم احتسب الهدف بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.