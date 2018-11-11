وكتب الأهلي الذي فاز فريقه ذهابا على أرضه 3-1 الأسبوع الماضي، على موقعه الرسمي إن مجلس الإدارة سيعقد الخميس اجتماعا "لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة عقب عودة رئيس النادي من ألمانيا الأربعاء حيث كان يجري بعض الفحوص الطبية هناك".

وذكرت مصادر الأهلي أن الخطيب طلب إعداد تقارير إدارية وفنية وطبية شاملة عن الفريق الأول بخصوص الفترة السابقة من الموسم الحالي، من محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق.

ووجه رئيس النادي بسرعة الانتهاء من إعداد هذه التقارير لمناقشاتها معه فور عودته من ألمانيا الخميس المقبل الذي يشهد أيضًا اجتماعًا للجنة الكرة.

وتوجه لخطيب السبت من تونس إلى ألمانيا مباشرة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية الضرورية والتي كان قد أجلها أكثر من مرة نظرا لجدول أعماله المزدحم في فترة إعداد اللائحة الأساسية ثم انشغاله مع الفريق الأول بعد بلوغه نهائي بطولة إفريقيا، حسب المصادر نفسها.