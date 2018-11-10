وفشل بيروزي في تعويض خسارته 2-صفر ذهابا، لتحتفظ اليابان باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد تتويج أوراوا ريد دايموندز العام الماضي.

وتأهل كاشيما بذلك إلى كأس العالم للأندية في الإمارات، وسبق أن تأهل لنهائي المسابقة في 2016 على أرضه، حين شارك بصفته بطل اليابان، وخسر 2-4 من ريال مدريد الإسباني.

واستفاد كاشيما من فوزه بثنائية البرازيليين ليو سيلفا وسيرجينيو في لقاء الذهاب، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام بيروزي الذي افتقد الدقة في إنهاء الهجمات.

وشهدت المباراة حضور جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، وسط عدد هائل من الجماهير يقترب من 80 ألف متفرج.

وسمحت السلطات الإيرانية بدخول مئات السيدات للمدرجات.