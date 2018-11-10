وبموجب أنظمة الاتحاد المحلي، سيكون على النادي الملكي اتخاذ قرار قبل يوم الاثنين، بشأن ما إذا كان سولاري، الذين عين مؤقتا بعد إقالة جولن لوبتيغي، سيعين كمدرب دائم، أو يستعاض عنه بشخص آخر.

وأقالت إدارة ريال لوبتيغي في 29 أكتوبر بعد سلسلة من النتائج السيئة لبطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، وعينت مدرب الفريق الرديف (كاستيا) كبديل مؤقت، في مهمة تحصرها أنظمة الاتحاد الإسباني بأسبوعين على الأكثر.

ورغم تردد أسماء عدة مرشحة لتولي تدريب ريال مثل البرتغالي ليوناردو جارديم والإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، يشكل الإبقاء على سولاري خيارا محتملا، لا سيما أن الفريق حقق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها بإشرافه في مختلف المسابقات.

وفي مؤتمر صحفي عشية الحلول ضيفا على سلتا فيغو في ختام المرحلة 12 من الليغا، قال سولاري: "كل مباراة حاسمة".

وردا على سؤال عما إذا كان الفوز الرابع تواليا سيضمن له البقاء مدربا للفريق الأول، أجاب: "لا يمكننا سوى التركيز على المباراة. أنا أركز عليها ويبدو لي أنه من الإيجابية أن ينصب تركيز الجميع، بما يشمل اللاعبين، على المباراة المقبلة".

وتابع: "التخطيط لفترة طويلة الأمد ليس من مهامي. دورنا، نحن الذين نتواجد على مقربة من أرض الملعب، هو التحضير للمباراة المقبلة بتركيز في حده الأقصى".

وشدد سولاري على أن لاعبي الفريق تعاملوا معه بجدية وإيجابية، موضحا: "أشعر بكل الانخراط والجدية اللذين يقدمونهما في كل مباراة".

وتطرق سولاري إلى مهاجمه الويلزي غاريث بيل الذي يواجه انتقادات على خلفية ضعف مساهمته التهديفية في الفترة الماضية، قبل أن يسجل هدفا ويصنع تمريرة حاسمة في الفوز على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 5-صفر، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

ونوه سولاري بقدرات بيل قائلا: "أنا معجب به في كل مكان (على أرض الملعب). ما على بيل القيام به التهام الميدان كلما لعب، كما فعل ضد فيكتوريا بلزن".