ونقلت "يوروسبورت" عن الصحيفة الإسبانية، أن هناك انقلابا في برشلونة على ديمبلي، وبأن ذلك سيجعل الفرصة مواتية للبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا للمشاركة في اللقاء أمام ريال بيتيس، في ظل حالة اللامبالاة التي يعيشها ديمبلي.

وارتكب ديمبلي عددا من المخالفات، مثل عدم إطلاعه الجهاز الطبي على أي ألم يشعر به للمشاركة في المباريات، والتأخر عن موعد التدريب، وتناول الوجبات السريعة التي تسببت في إصابته.

وعمل النادي الكتالوني على تخصيص سائق خاص ليضمن وصول ديمبلي بسرعة إلى ملعب التدريب.

وشارك اللاعب الفرنسي في لقاء رايو فاليكانو بالجولة الماضية من الليغا، وسجل هدفا، دون أن يحتفل مع أي من لاعبي الفريق.

وفي حال استمر ديمبلي على هذا المنوال، فمن المتوقع وفق محللين أن يهمش اللاعب الذي دفع النادي الإسباني مقابله 140 مليون يورو، وصولا إلى ترجيح احتمال بيعه.