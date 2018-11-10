وحقق الترجي فوزا عريضا على الأهلي بنتيجة 3-0، ليتوّج بذلك بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وأشار حنفي في حديث لـ"يوروسبورت"، إلى أن الأهلي ظهر بمستوى سيء للغاية في مباراة الترجي، مضيفا "كان على الأهلي أن يهاجم من بداية المباراة، خاصة أن الترجي كان متراجعا للخلف ولم تكن له أي خطورة على الفريق الأحمر في الشوط الأول".

وأكد نجم الأهلي السابق، على ضرورة تقييم لبعض لاعبي الأهلي في الفترة القادمة، نظرا لأدائهم السيء، مبينا أن "غياب وليد أزارو أثر سلبا على أداء الأهلي، ولم يستطع مروان محسن تعويض غيابه".

واتفق صدقي مع حنفي في أن الأهلي لم يكن في مستواه الفني في مباراة الجمعة، وعلّق قائلا: "لاعبو الأهلي تأثروا بالأحداث والأجواء التي سبقت المباراة، كما أن غياب أزارو أثر على أداء الأهلي، نظرا للسرعة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب".

وأوضح أن على الأهلي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدير بالذكر أن نهائي الجمعة يعد الثاني الذي يخسره الأهلي للعام الثاني على التوالي، وذلك عقب خسارته في العام الماضي أمام الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف.