وكان الفريق القاهري حقق فوزا بنتيجة 3-1 قبل أسبوع في مصر، خلال لقاء أثار جدلا تحكيميا واسعا.

وحل الترجي عقدة ملعب رادس، الذي مُني عليه بأربع هزائم خلال آخر أربعة لقاءات أمام الأهلي في البطولات الأفريقية.

وتوج الترجي باللقب الأفريقي الثالث في تاريخه، ليحرم الأهلي من تعزيز رقمه القياسي البالغ 8 بطولات.

وأحرز سعد بقير هدفين للترجي، أحدهما قبل ثوان من نهاية الشوط الأول والآخر في بداية الشوط الثاني، قبل أن يغادر الملعب متأثرا بإصابة.

وأكمل أنيس البدري الثلاثية بتسديدة قوية في الدقائق الأخيرة، سكنت شباك حارس الأهلي محمد الشناوي.

ولم يشكل الأهلي تهديدا على مرمى منافسه طيلة اللقاء، وبدا متأثرا بغياب مهاجمه المغربي وليد أزارو للإيقاف، ليفشل في التتويج للنهائي الثاني على التوالي.

وبعد تتويجه، سيشارك الترجي في كأس العالم للأندية المقرر بعد أسابيع في الإمارات.