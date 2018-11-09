ويكتسب لقاء الإياب زخما كبيرا، بعد ما شهدته مباراة الذهاب من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، وما تبع ذلك من عقوبات أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على ملعب برج العرب قبل أسبوع بنتيجة 3-1، ليعقد مهمة الترجي في الإياب، إذ بات الفريق التونسي بحاجة للفوز بفارق هدفين لتعويض تأخره.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بتشكيلة مكونة من:

معز بن شريفية (حارس مرمى)، سامح الدربالي وأيمن بن محمد ومحمد علي اليعقوبي وخليل شمام (مدافعون)، فوسيني كوليبالي وغيلان الشعلاني وسعد بقير وأنيس البدري ويوسف بلايلي (لاعبو وسط)، طه ياسين الخنيسي (مهاجم).

أما الأهلي، الذي غاب عنه مهاجمه المغربي الموقوف وليد أزارو، فبدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي (حارس مرمى)، محمد هاني وسعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف (مدافعون)، حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وإسلام محارب وميدو جابر (لاعبو وسط)، مروان محسن (مهاجم).

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ق45: الترجي يتقدم بهدف لسعد بقير في آخر ثواني الشوط الأول، والحكم ينهي الشوط بعده مباشرة.

10 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول.. لاعبو التوتر يزدادون توترا ومنافسوهم يزدادون هدوءا ويأملون خروج الشوط بنتيجة التعادل السلبي.

ق27: الخنيسي يسدد برأسه من داخل منطقة الجزاء لكن كرته تعلو عارضة الشناوي.

ق25: بطاقتان صفراوان بحق وليد سليمان من الأهلي وفوسيني كوليبالي من الترجي بعد احتكاك بين اللاعبين.

الشوط الأول ينتصف والتوتر يسيطر على المباراة.. الترجي يمتلك الكرة على استحياء ولا فرص حقيقية على المرميين.

ق20: أصحاب الملعب يستعيدون الاستحواذ على الكرة ويقتربون من مرمى الشناوي لكن دون خطورة حقيقية حتى الآن.

ق10: الأهلي يلعب بهدوء أكبر بحكم تقدمه في لقاء الذهاب بينما التوتر يبدو على لاعبي الترجي.

ق3: بداية متحفظة من الطرفين بغرض جس النبض وامتصاص حماس البداية.

الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما يطلق صافرة انطلاق المباراة.