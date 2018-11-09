وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إن مارسيلو الظهير الأيسر للفريق الملكي، مطلوب بقوة لدى يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، للالتحاق بزميله السابق وصديقه الحميم رونالدو في بطل إيطاليا.

إلا أن الصحيفة واسعة الانتشار أشارت إلى عقبة في طريق انتقال مارسيلو (30 عاما) إلى فريق مدينة تورينو، هي رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي رفض أكثر من مرة التخلي عن اللاعب في يناير المقبل.

لكن في حال تولي أنطونيو كونتي منصب المدير الفني لريال مدريد، فإنه من الوارد حدوث صفقة تبادلية مع يوفنتوس، حيث ينتقل البرازيلي أليكس ساندرو إلى "سانتياغو بيرنابيو" مقابل رحيل مواطنه مارسيلو إلى "السيدة العجوز"، حسب "كالتشيو ميركاتو".

ويعد مارسيلو أحد الدعائم الأساسية في ريال مدريد منذ انتقاله إليه قادما من فلوميننسي البرازيلي عام 2007، وواحدا من أسباب تفوق الفريق أوروبيا على مدار السنوات الماضية.

ويتولى سانتياغو سولاري منصب المدير الفني المؤقت لريال مدريد حاليا، بعد رحيل جولين لوبتيغي على خلفية نتائج سلبية مُنِي بها الفريق مؤخرا، في حين يبقى الإيطالي كونتي مرشحا قويا لتدريب "البلانكو".