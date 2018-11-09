وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن منح مدرب الفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي، منح النجم الأرجنتيني حرية تقرير موعد عودته إلى المستطيل الأخضر.

وتردد اللاعب بشأن مشاركته أمام إنتر ميلانو الإيطالي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يقرر عدم استعداده، حسب الصحيفة واسعة الانتشار.

وأوضحت "سبورت" أن اللاعب يبدو مستعدا من الناحية البدنية للعودة إلى الميدان، مما دفع الطاقم الفني للنادي ترك قرار موعد الرجوع لميسي صاحب الـ31 عاما.

وسيقرر ميسي ما إذا كان يود المشاركة في مباراة برشلونة المقبلة أمام ريال بتيس، الأحد، أم انتظار القمة ضد أتلتيكو مدريد في 24 نوفمبر الجاري.

وغاب أفضل لاعب في العالم 5 مرات عن فريقه منذ تعرضه لكسر في الذراع خلال مباراة في الدوري المحلي ضد إشبيلية، في 20 أكتوبر الماضي.