ووفقا للتغريدة فقد التقى النادي الأهلي مع فرق تونسية في نهائي دوري أبطال أفريقيا سبع مرات، وقد نجح الفريق المصري في حسم 6 منها لصالحه، في حين أنه خسر في لقاء وحيد فقط، وكانت في العام 2007.

وتعرض الموقع الرسمي للنادي الأهلي للاختراق من قبل قراصنة "هاكرز"، إذ وضع المخترقون صورة لجمهور الفريق التونسي على الصفحة الرئيسية للموقع مع خبر بعنوان فوز الترجي على الأهلي 5-0، بحسب ما ذكر موقع "بوابة الأهرام" المصري.

ولم تصدر أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة، عن اختراق الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لكن مواقع مصرية رحجت أن يكون القراصنة من مشجعي النادي التونسي.