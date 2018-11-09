وبذلك، كسر جيرو صيامه عن التهديف مع تشيلسي، لفترة وصلت إلى 6 أشهر، لعب خلالها 794 دقيقة، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ويعتبر هذا أول هدف لجيرو، تحت قيادة المدرب الإيطالي، ماوريسيو ساري.

ورفع الفوز رصيد البلوز إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة الثانية عشرة ليحسم تأهلة إلى دور 32 بغض النظر عن نتائج مباراتيه المتبقيتين.