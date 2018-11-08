وقدم النجم البرازيلي رونالدينيو في نهاية مشواره مطالب "فخمة" لنادي كوريتارو المكسيكي، الذي مثله اللاعب موسم 2014-2015.

وشملت طلبات رونالدينيو فيللا بحمام سباحة، وملعبا لكرة القدم على الشاطئ، وملعبا صغيرا داخل الفيللا، و4 خدم.

كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي جعل العاملين لحسابه يوقعون على "بند السرية"، الذي يمنعهم من الإفصاح عن أي من تفاصيل حياته الخاصة، حتى بعد 70 عاما من وفاة اللاعب.

جيرفينيو

مطالب الإيفواري جيرفينيو لم تعرف أي حدود أثناء لعبه مع نادي هيبي فورتشون الصيني، وتضمنت شاطئا خاصا وقصرا للعائلة، ومروحية خاصة وتذاكر سفر كل ما أراد السفر لبلاده كوت ديفوار.

نيمار

طلب البرازيلي نيمار من ناديه باريس سان جرمان افتتاح سلسلة فنادق باسمه وتغطية تكاليف محاسب الضرائب الخاص به. مطالب نيمار لم يوافق عليها ولكن الانتقال تم بالفعل في 2017.

إيمانويل أديبايور

اقترب المهاجم التوغولي من التوقيع لليون الفرنسي في فترة من فترات حياته، ولكن مطالبه "المبالغ فيها" حالت دون ذلك.

وطلب أديبايور قصرا مطلا على جزيرة كورسيكا ومروحية خاصة وطباخا خاصا والرقم 10، الذي كان يرتديه المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت وقتها.

زلاتان إبراهيموفيتش

وفقا للنجم السويدي إبراهيموفيتش، لم يرحب اللاعب كثيرا بفكرة انتقاله لباريس سان جرمان الفرنسي في 2012، فقدم بعض المطالب التي ظن أنها "مستحيلة" التنفيذ. ولدهشته الشديدة، فوجئ زلاتان بموافقة النادي الباريسي على جميع المطالب، التي لم يفصح عنها، بعد 20 دقيقة فقط. "وافقت لأنني لا أخلف بوعدي"، قال النجم السويدي.

رافاييل فان دير فارت

وضع نادي ريال بيتيس الإسباني بندا في عقد لاعبه الجديد وقتها، الهولندي فان دير فارت، يمنعه من ارتداء حذاء يحتوي على اللون الأحمر لأي سبب من الأسباب.

ويعود الدافع الرئيسي لهذا الطلب "العدائية" الشديدة بين بيتيس وغريمه إشبيلية، حيث يمثل الفريقان مدينة إشبيلية جنوبي إسبانيا.

توماس فيرمايلين

مدافع برشلونة طلب الحصول على مبلغ 100 ألف يورو، في كل مرة يشارك فيها في مركز غير مركزه المعتاد، وهو قلب الدفاع.

دانييل آغر

المدافع الدنماركي اشترط على فريق بروندبي وضع اسم شركته الخاصة "كلوآغر" على قمصان يرتديها الفريق في المباريات على ملعبه، للموافقة على انتقاله لصفوفهم قادما من ليفربول الإنجليزي.