ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني إن "نحو 4500 عسكري سيعززون مختلف التشكيلات والوحدات الأمنية المكلفة المباراة النهائي لدوري الأبطال".

وأوضح المصدر أن 12 الفا و300 رجل أمن سيقومون بتأمين المباراة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن وزارة الداخلية جاهزة، لتأمين المباراة، وحضور أقصى عدد ممكن من الجماهير في ملعب رادس.

وتغلب الأهلي المصري على الترجي التونسي ذهابا 3-1، ويكفي الفريق القاهري التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بهدف نظيف، للحصول على اللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

فيما يحتاج الترجي للفوز بهدفين دون مقابل لإبقاء الكأس في رداس.