وحذر إنفانتينو من أنه من الممكن منع اللاعبين الكبار من المشاركة في نهائيات كأس العالم، إذا شاركوا في أي منافسة انفصالية قائلا: "إما أن تكون معنا أو تبقى خارجا".

وذكرت تسريبات نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية الأسبوع الماضي أن بايرن ميونيخ ورئيس مجلس إدارتها كارل هاينز رومينيغه حاولوا قيادة بعض أكبر الأندية في القارة إلى منافسة جديدة، وهي دوري سوبر أوروبي والانسحاب من دوري أبطال أوروبا.

وقد نفى كل من بطل ألمانيا ورئيسه رومينيغه بشدة هذه الادعاءات، التي استندت إلى وثائق سربت لوسائل الإعلام العالمية.

ويقول إنفانتينو إنه يمكن أن تكون هناك عقوبات أكبر على أي لاعب ينضم إلى أنديته في أي دوري أوروبي "منفصل".

وقال للصحفيين: "إذا كان هناك لاعبون لا يلعبون في كرة القدم المنظمة، فإنهم لا يلعبون كرة قدم منظمة، وهذا يشمل كل شيء - الدوريات الوطنية، ومسابقات الاتحاد، واليورو، وكأس العالم".

وتأتي هذه التقارير وسط "صِدام" بين الاتحاد الأوروبي والدولي، حول مشاريع الأخير لتوسعة كأس العالم للأندية.

وقال إنفانتينو: " كأس العالم للأندية هو الحل لأي محاولة للتفكير في أي نوع من هذه البطولات المنشقة (الدوري الأوروبي السوبر)".