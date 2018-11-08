الفرق المتأهلة

أصبح نادي برشلونة الإسباني الفريق الأول الذي يحجز مقعده للأدوار الإقصائية، وحتى هذه اللحظة، هو الفريق الوحيد المتأهل رسميا للدور القادم، وذلك بعد تعادله مع إنتر ميلانو الثلاثاء في المجموعة الثانية.

على بعد نقطة من التأهل

عدد من كبار أوروبا عززوا موقعهم في الترتيب وأصبحوا على بعد نقطة واحدة من التأهل. ومن بين هذه الفرق بورتو البرتغالي في المجموعة الرابعة، الذي يمضي بخطى ثابتة نحو التأهل، وسيحتاج لنقطة واحدة فقط من لقاءيه الأخيرين أمام شالكه الألماني وغلطة سراي التركي.

بايرن ميونيخ الألماني هو الآخر يحتاج لنقطة وحيدة في مواجهتيه الأخيرتين بالمجموعة الخامسة، وهي مهمة لا تبدو صعبة للفريق "المخضرم" أوروبيا، كما عدل مانشستر سيتي من وضعه بعد البداية المتعثرة في المجموعة السادسة، وهو الآن على بعد نقطة وحيدة للتأهل الذي يبدو في متناول اليد.

وسيتأهل روما الإيطالي في حال تعادله مع ريال مدريد الإسباني في روما الجولة المقبلة، فيما يحتاج "الملكي" لنقطتين أمام روما وسيسكا موسكو لضمان التأهل، الذي لا يبدو بعيدا أيضا.

و في المجموعة الأولى، سيتأهل بوروسيا دورتموند الألماني في حال تعادله مع كلوب بروج الجولة القادمة، فيما يحتاج أتلتيكو مدريد لنقطتين في المباراتين القادمتين لضمان التأهل.

وعلى الرغم من خسارة موقعة الأربعاء أمام مانشستر يونايتد، سيحتاج يوفنتوس الإيطالي للتعادل فقط على ملعبه أمام فالنسيا الجولة المقبلة، لضمان التأهل للدور المقبل.

مجموعات "معقدة"

المجموعة الأكثر تعقيدا هي "مجموعة الموت" الثالثة، والتي تضم ليفربول الإنجليزي (6 نقاط) ونابولي الإيطالي (6 نقاط) وباريس سان جرمان الفرنسي (5 نقاط) والنجم الأحمر الصربي (4 نقاط). وتعد هذه المجموعة الوحيدة التي تمتلك فيها الفرق فرصا متقاربة للتأهل للدور القادم.

كما تشهد المجموعة الثانية مواجهة "مصيرية" بين توتنهام (4 نقاط) وإنتر ميلانو (7 نقاط) الجولة القادمة في صراع مثير على المقعد الثاني.

كما لخبط انتصار مانشستر يونايتد على يوفنتوس المجموعة الثامنة الأوراق، فتأجل تأهل "السيدة العجوز"، واشتعل الصراع بين "الشياطين الحمر (7 نقاط) وفالنسيا الإسباني (5 نقاط).

وداع الكبار

وودعت 6 فرق البطولة الأوروبية، أكبرها موناكو الفرنسي، الذي تأهل لنصف نهائي البطولة قبل موسمين. كما ودع أيندهوفن الهولندي البطولة، ومثله أيك أثينا اليوناني ولوكوموتيف موسكو الروسي ويانغ بويز السويسري.