وواجه مورينو اتهاما بأنه وجه سبابا باللغة البرتغالية نحو كاميرا كانت تلاحقه على خط الملعب، عقب الفوز 3-2 بعد انتفاضة أمام نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد في وقت سابق هذا الشهر.

وبرأت لجنة المسابقات المستقلة ساحة مورينيو في 31 أكتوبر الماضي، ونشرت دوافع قرارها مكتوبة، الأربعاء.

وقال الاتحاد في بيان: "بعد دراسة مستفيضة للأسباب التي أوردتها لجنة المسابقات المستقلة فيما يتعلق بواقعة جوزيه مورينيو، فإن الاتحاد يؤكد أنه سيتقدم بطعن على القرار".

وتم توجيه اتهام لمورينيو بانتهاك لوائح الاتحاد الإنجليزي للعبة التي تحظر "القيام بسلوك عنيف أو لعبة خطرة أو توجيه تهديد أو إساءة أو كلمات مهينة أو مسيئة أو القيام بسلوك مسيء".

وأقرت لجنة المسابقات المستقلة أن مورينيو استخدم "ألفاظا نابية باللغة البرتغالية العامية" لكنها قالت إن "مثل هذه الشتائم (...) مألوفة في عالم كرة القدم، وإن المشاهدين الذين يتابعون المباريات (...) يستمعون أو يفسرون الشتائم الشائعة".

وتابعت: "خلصنا إلى أن مورينيو كان يحتفل بالفوز دون أن يستهدف أحدا بعينه بهذه الكلمات".

وأضافت: "الألفاظ لم تكن مسموعة...ولهذا كان يتوجب على الشخص المكلف بالمسألة تفسير حركة الشفاه أولا ثم ترجمة الألفاظ إلى العامية البرتغالية لمعرفة مضمون ما قاله تحديدا".

وذكرت اللجنة: "لا نعتبر أن الاستخدام البسيط للألفاظ النابية في هذا السياق في حد ذاته يمثل انتهاكا للوائح".