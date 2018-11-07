وقدم النجم الفرنسي قائمة مطالب، اشترط على سان جرمان تحقيقها، عندما انتقل لصفوفه صيف 2017 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما فقط، قادما من موناكو الفرنسي.

ومن المطالب "الغريبة" أن مبابي اشترط على النادي أن يكون "الأعلى أجرا" في الفريق، في حال حقق الكرة الذهبية "بالون دور"، وهو ما رفضه النادي الفرنسي.

وكنوع من التعويض، وعد النادي الباريسي اللاعب بمكافأة قدرها نصف مليون يورو، في حال حقق الكرة الذهبية.

ومن المطالب التي رفضها النادي أيضا، طلبه بالحصول على طائرة خاصة، لما مجموعه 50 ساعة خلال العام.

ومن ناحية أخرى، وافق النادي على طلب اللاعب في الحصول على 3 مساعدين مدفوعي الأجر، يعملون كخادم شخصي وسائق سيارة وحارس خاص.

كما وافق النادي على طلب اللاعب بدفع مبلغ 30 ألف يورو شهريا قيمة الإيجار لمسكنه.

ورفض النادي طلب مبابي بالحصول على تعويض مادي في حال ابتعد الفريق عن المشاركة بدوري أبطال أوروبا، لو فرضت عليه عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.