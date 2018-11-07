وبدا نيمار غاضبا خلال مواجهة مع الحكم الهولندي بيورن كويبرز، بعد انتهاء مباراة سان جرمان ونابولي التي انتهت بنتيجة 1-1 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار بعد اللقاء: "الحكم تفوه بكلام غير مقبول تجاهي.. شيء يجب أن لا يقال، لا أريد أن أقول ما قاله لي، ولكن شخصا مسؤولا عليه فعل شيء حيال الأمر".

وأضاف النجم البرازيلي: "على أرض الملعب، يطلبون منا احترام الحكام. نحن نستحق الحصول على نفس هذا الاحترام".

وبدا نيمار غاضبا من الحكم الهولندي بعد نهاية اللقاء، واضطر زميله الفرنسي كيليان مبابي للإمساك به لتهدئته على أرض الملعب.

ومن غير المعروف إن كان النادي الباريسي سيرفع شكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الحكم الهولندي.

ويذكر أن كويبرز يعد من الحكام المرموقين في أوروبا، وسبق له أن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014.