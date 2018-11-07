وذكرت شبكة "إي أس بي أن" الأميركية أن مصدرا مقربا من جارديم (44 عاما) كشف عن رغبة بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المواسم الثلاثة الأخيرة، بأن يكون البرتغالي "مدرب فريقه الأول بشكل دائم".

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية من جهتها في الأيام الماضية، الى أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يريد تولي البرتغالي منصب المدير الفني لفريقه الأول، في حال عدم إبقاء سولاري في موقعه الحالي.

وقاد جارديم موناكو إلى لقب الدوري الفرنسي في موسم 2016-2017 للمرة الأولى منذ 17 عاما، لكنه أقيل من منصبه الشهر الماضي بعد تراجع الفريق بشكل كبير، وحل بدلا منه النجم السابق تييري هنري.

وتمكن جارديم خلال فترة توليه مهامه في موناكو، من الدفع إلى الواجهة بلاعبين شبان باتوا من الأسماء البارزة عالميا وانتقلوا إلى أندية أخرى، من طراز كيليان مبابي والبرازيلي فابينيو وتوما ليمار.

وأشرف جارديم سابقا على أندية عدة بينها بيرامار وبراغا وأولمبياكوس اليوناني وسبورتينغ.

وودع لوبيتغي القلعة البيضاء بعد 14 مباراة فقط في منصبه بسبب سوء نتائج الفريق الملكي وآخرها الخسارة المذلة أمام غريمه برشلونة 1-5 في الليغا، علما بأنه حل هذا الموسم بدلا من الفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل بعدما قاد الفريق إلى 3 ألقاب متتالية في دوري الأبطال.

وقاد سولاري، مدرب فريق الرديف "كاستيا"، ريال حتى الآن في مباراتين، ففاز في الأولى على مليلية المتواضع في الكأس 4-صفر، ثم تخطى بلد الوليد 2-صفر في الدوري.

لكن قوانين الاتحاد الإسباني لا تسمح لسولاري بالبقاء مدربا موقتا أكثر من 14 يوما، وبالتالي يتعين على ريال تثبيته في منصبه أو التعاقد مع مدرب آخر بحلول الاثنين المقبل.

ومن الأسماء الأخرى المطروحة في وسائل الإعلام لهذا المنصب، الإيطالي أنطونيو كونتي (على رغم تقارير تفيد بأن المفاوضات فشلت بينه وبين ريال)، والإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.