ومع حصد الفريقين معا ثمانية كؤوس أوروبية، جذبت المباراة في سان سيرو أنظار المشجعين وكانت المواجهة على مستوى التوقعات.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي "لدي انطباع أن دوري الأبطال بالفعل مثل دوري سوبر".

"شاهدنا استعراضا فنيا الليلة في الملعب وفي المدرجات. هذه مباريات من الطراز الرفيع مثل مباراة الليلة ومباراتنا في ويمبلي(عندما فاز برشلونة 4-2 على توتنهام هوتسبير الشهر الماضي)".

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية يوم الجمعة الماضي أن الحديث عاد عن اتفاق فرق كبرى للخروج من دوري أبطال أوروبا وإقامة دوري سوبر أوروبي.

ووفقا للمجلة فإن المسابقة الجديدة ستقام بمشاركة 16 فريقا بدلا من دوري الأبطال، وستشهد 11 مؤسسا ولن تهبط هذه الأندية لمدة 20 عاما إضافة إلى خمسة فرق "مدعوة" ومن ضمنها الإنتر.