سيطر سان جيرمان في الشوط الأول ومرر كيليان مبابي الكرة إلى بيرنات ليسجل من مسافة قريبة بعد أن هرب من الرقابة قبل انتهاء الشوط الأول.

وتعادل انسيني من علامة الجزاء في الدقيقة 63 بعد أن استغل خوسيه كايخون خطأ المدافع تياغو سيلفا.

ويتساوى ليفربول ونابولي برصيد ست نقاط من أربع مباريات مقابل خمس نقاط لسان جيرمان وأربع نقاط للمتذيل رد ستار بلغراد.