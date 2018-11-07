والفوز هو الأول لناد صربي في دوري أبطال أوروبا منذ اعتماد النظام الجديد موسم 1992-93 (باستثناء التصفيات)، إذ كانت الفرق الصربية خاضت 15 مباراة في دور المجموعات فتعادلت في 4 وخسرت 11 منها.

وكان رد ستار توج بطلا للقارة عام 1991 عندما كان يضم في صفوف نخبة نجوم منتخب يوغوسلافيا سابقا، وأبرزهم روبرت بروزينتسكي وسينيسا ميهايلوفيتش وديان سافيسيفيتش.

ونجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل عندما أبعد حارس ليفربول، البرازيلي أليسون، كرة خطيرة سددها إل فاردو بن من خارج المنطقة إلى ركلة ركنية نفذها الألماني ماركو مارين وارتقى ميلان بافكوف فوق الهولندي فيرجيل فان دايك ليضعها داخل الشباك (22).

ولم يكد ليفربول يخرج من الصدمة حتى وجد نفسه متخلفا بهدفين بتسديدة قوية من بافكوف نفسه من 25 مترا عجز عن التصدي لها أليسون (29).

وضغط ليفربول في مطلع الشوط الثاني في ظل تراجع النجم الأحمر، لكن هجماته كانت خجولة وكانت أبرز فرصة تمريرة من روبرتسون ارتطمت بأحد مدافعي النجم الأحمر لتسقط على العارضة (51).

وسنحت أمام صلاح فرصتان لتقليص الفارق في مدى ثوان قليلة، إذ تصدى حارس النجم الأحمر ميلان بوريان لمحاولته الأولى (70)، وحولها ركلة ركنية ومنها وصلت الكرة إلى النجم المصري مجددا فسددها بيسراه لولبية ارتطمت بالقائم وخرجت.

ووقف الحارس الصربي جديدا حائلا دون زيارة صلاح لشباكه عندما تصدى لمحاولة الأخير من مسافة قريبة (82).