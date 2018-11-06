وأقيل أندرياتسولي رغم قيادة إمبولي للعودة لدوري الأضواء الموسم الماضي عندما فاز بلقب دوري الدرجة الثانية الإيطالي بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه.

وقال النادي في بيان "نتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى المدرب أندرياتسولي الذي لعب دورا محوريا في رحلة العودة إلى دوري الأضواء الموسم الماضي".

ويقود أندرياتسولي النادي منذ ديسمبر كانون الأول 2017.

ويعاني إمبولي في منطقة الهبوط برصيد ست نقاط من 11 مباراة بعد سبع هزائم رغم أن الخسارتين الأخيرتين كانتا أمام يوفنتوس ونابولي. وإمبولي ثالث فريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يستغني عن خدمات مدربه هذا الموسم بعد كييفو وجنوة.