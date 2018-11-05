وقال الكاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الاثنين، إن لجنة الانضباط التابعة له قررت إيقاف أزارو لمباراتين "بسبب السلوك غير الرياضي" في المباراة، مما يعني أنه سيغيب عن لقاء الإياب في رادس، المقرر الجمعة.

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تلقى خطابا من نظيره الأفريقي، مؤكدا عقوبة مهاجم الأهلي المغربي.

وقال الاتحاد المصري في بيان مقتضب، إن قرار لجنة الانضباط يشمل أيضا تغريم النادي الأهلي 20 ألف دولار، واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لجلسة استماع، علي خلفية أحداث مواجهة الترجي.

وحقق الأهلي فوزا مريحا على ضيفه التونسي ذهابا بنتيجة 3-1، إلا أن المباراة شهدت جدلا كبيرا واعتراضات من لاعبي الترجي، على احتساب ركلتي جزاء لصاحب الملعب.

ولجأ الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف في الحالتين إلى خاصية حكم الفيديو المساعد (الفار)، وفي المرتين أكد قراره باحتساب المخالفة للفريق المصري.

وأثارت ركلة الجزاء الثانية، التي حصل عليها أزارو، جدلا كبيرا بصفة خاصة، حيث انتشرت لقطات فيديو للاعب يقوم بتمزيق قميصه بنفسه، على ما يبدو بهدف خداع الحكم وإيهامه بأنه تعرض للجذب من مدافع الضيوف.

ويلتقي الفريقان إيابا الجمعة في موقعة حاسمة، يكفي الأهلي خلالها الفوز أو التعادل أو الهزيمة بفارق هدف للتتويج باللقب التاسع، فيما يحتاج الترجي إلى فوز بفارق هدفين للحفاظ على حظوظه.