ونشر الكاف تغريدة قال فيها: "احيوا روح المنافسة الشريفة.. تنافسوا باحترام.. واربحوا بشرف".

جاء ذلك مع تزايد التوترات والمخاوف بشأن مباراة الإياب، كون مباراة الذهاب التي جرت في ملعب برج العرب، الجمعة الماضي، بمصر، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أثارت جدلا كبيرا.

وأثارت قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد، الكثير من الجدل، خلال اللقاء، بعد احتسابه لـ3 ضربات جزاء من بينها 2 للأهلي بتقنية "الفار".

كما أثار لاعب الأهلي، المغربي وليد أزارو، غضب الجماهير بعد أن التقطته الكاميرات وهو يقوم بتمزيق قميصه بنفسه، في محاولة لخداع حكم المباراة، وإيهامه بتعرضه للجذب بقوة من جانب لاعب الترجي للحصول على ركلة الجزاء.

وكانت دار الإفتاء المصرية أيضا قد وجهت رسالة إلى جماهير الأهلي والترجي، إذ قال أمين الفتوى بدار الإفتاء خالد عمران، إن الرياضة "سلوك إنساني يسهم في سعادته وتنمية مهاراته الحياتية، وهذه أمور يشجعها الإسلام ويثني عليها".

وأضاف في تصريحه لموقع "اليوم السابع"، أن "التعصب يقلب المقاصد الحسنة لوجود الرياضة في الشعوب إلى سلوك مشين، مشيرا إلى أنه يجب على الإنسان أن "يرقى بنفسه منه، فالرياضة مرتبطة بالأخلاق".

كما دعا عمران جميع محبي الرياضة إلى أن يكون سلوكهم محكوما بالأخلاق الرياضية ومقاصدها، وأن "يتمسكوا جميعا بحفظ ما أمرتنا الشرائع والأديان جميعها من النفوس والأموال والأخلاق، فنحن نسعى للبناء لا الهدم".

يشار إلى أنه يكفي نادي الأهلي التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل، للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بينما يحتاج الترجي للفوز بهدفين دون مقابل لحصد اللقب القاري.