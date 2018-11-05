ولم يخض الإسباني الذي تراجع رسميا اليوم لوصافة التصنيف تاركا الصدارة لجوكوفيتش، أي مباراة منذ انسحابه من نصف نهائي بطولة "فلاشينغ ميدوز" الأميركية في سبتمبر الماضي.

كما غاب عن دورة باريس للماسترز الأسبوع الماضي بسبب آلام في عضلات البطن، وأكد الاثنين أنه سيغيب عن البطولة الختامية في لندن الأسبوع المقبل.