وقال رونالدو، في فيلم وثائقي أنتجه موقع "غولهانغر" بعنوان "واين روني.. رجل وراء الأهداف"، إنه "يمتلك ذكريات رائعة" مع الفتى الذهبي للكرة الإنجليزية.

وأضاف "الدون": "إنه رجل رائع. عندما أتى إلى مانشستر يونايتد كان ملك إنجلترا. كنت ألقبه بين أصدقائنا (بيتبول)".

وانتقل روني إلى "أولد ترافورد" عام 2004 على خلفية تألقه مع إيفرتون الإنجليزي، في العام التالي لوصول رونالدو قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وتزاملا حتى عام 2009 عندما رحل الأخير إلى ريال مدريد الإسباني.

وتابع رونالدو في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "أتذكر عندما يفقد الكرة يتحول إلى شخص عنيف وقوي. لديه تصويبات قوية وسجل العديد من الأهداف".

وأضاف النجم البرتغالي: "أفتقد اللعب إلى جواره، لكن من يعلم، ربما نتزامل مجددا".

وتتزامن تصريحات رونالدو مع قرار روني مهاجم دي سي يونايتد الأميركي، بالعودة إلى قيادة منتخب "الأسود الثلاثة" لمرة واحدة، فقط عندما يلتقي نظيره الأميركي في مباراة ودية خيرية بعد 10 أيام على ملعب ويمبلي.

وكان روني أعلن اعتزاله اللعب دوليا في أغسطس عام 2017، بعد أن خاض في صفوف منتخب إنجلترا 119 مباراة دولية سجل خلالها 53 هدفا، محققا رقما قياسيا محليا.