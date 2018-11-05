وتألق جون وول وسجل 26 نقطة وأضاف زميله برادلي بيل 22 نقطة، واستغل الفريق تفوقه في فترة من الربع الأخير، بعدما سجل 16 نقطة مقابل نقطتين فقط لمنافسه.

كما ساهم دوايت هاوارد في الانتصار بتسجيل عشر نقاط ومتابعة عشر كرات مرتدة في مباراته الثانية مع ويزاردز.

وسجل واشنطن 30 من 39 رمية حرة مقابل 12 من 16 لفريق نيكس.

ودخل واشنطن اللقاء بامتلاك أسوأ دفاع في المسابقة إذ استقبل 123.9 نقطة في المتوسط بالمباراة الواحدة، لكنه أظهر تطورا ونجح لأول مرة هذا الموسم في إجبار منافسه على تسجيل أقل من 100 نقطة.

وفي لقاء آخر خسر لوس أنجلوس ليكرز 121-107 أمام تورونتو رابتورز الذي استغل تألق سيرجي إيباكا، الذي أحرز 34 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

وأضاف كايل لوري 21 نقطة، ليعادل أفضل سجل له هذا الموسم، كما مرر15 كرة حاسمة ليسجل رقما قياسيا في رابتورز، بعدما مرر عشر كرات حاسمة على الأقل في ثماني مباريات متتالية.

وتصدر كايل كوزما قائمة مسجلي النقاط في ليكرز برصيد 24 نقطة، بينما اكتفى العملاق ليبرون جيمس بتسجيل 18 نقطة.