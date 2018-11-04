وفي تصريحات صحفية أشار الحارس السابق لفريق "السيدة العجوز"، إلى أن "تأثير ليونيل ميسي" سيجعل برشلونة الإسباني المرشح الأول للفوز بالبطولة الأوروبية، نظرا لكون الدولي الأرجنتيني "أفضل لاعب في العالم" حسب رأيه.

ولم يتزامل بوفون ورونالدو في يوفنتوس، حيث شهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية رحيل الحارس المخضرم إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وانضمام "الدون" قادما من ريال مدريد الإسباني.

وفيما يتعلق بمسيرته الكروية، نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن بوفون (40 عاما)، قوله إنه سيواصل اللعب "طالما كان قادرا على المنافسة"، مضيفا أنه "شخص محظوظ كونه يتلقى عروضا من الأندية الكبرى".

وحقق كل من ميسي ورونالدو نجاحات بدوري الأبطال، حيث فاز مهاجم يوفنتوس باللقب سنة 2008 مع نادي مانشيستر يونايتد، وكرر الإنجاز 4 مرات مع ريال مدريد.

أما ميسي فقد حمل كأس البطولة مع فريقه برشلونة في أعوام 2006 و2009 و2011 و2015.

وفي المقابل، يحلم بوفون الذي توج بكأس العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006، بحمل "الكأس ذات الأذنين" الذي استعصى عليه طوال مسيرته.