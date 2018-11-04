وقال عمران إن الرياضة "سلوك إنساني يسهم في سعادته وتنمية مهاراته الحياتية، وهذه أمور يشجعها الإسلام ويثنى عليها".

وأضاف في تصريحه لموقع "اليوم السابع"، أن "التعصب يقلب المقاصد الحسنة لوجود الرياضة في الشعوب إلى سلوك مشين، مشيرا إلى أنه يجب على الإنسان أن يرقى بنفسه منه، فالرياضة مرتبطة بالأخلاق".

وتابع: "أما التعصب الذي يورث البغضاء والفرقة بين الناس فإنه من مساوئ الأخلاق".

كما دعا عمران جميع محبي الرياضة إلى أن يكون سلوكهم محكوما بالأخلاق الرياضية ومقاصدها، وأن "يتمسكوا جميعا بحفظ ما أمرتنا الشرائع والأديان جميعها من النفوس والأموال والأخلاق، فنحن نسعى للبناء لا الهدم".

وكان الأهلي المصري قد حقق، الجمعة، فوزا مريحا 3-1 على ضيفه الترجي في ذهاب النهائي، ليقطع شوطا كبيرا نحو لقبه التاسع والأول منذ 2013. وسيجري الفريقان مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.