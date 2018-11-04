ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أول ظهور للاعبي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالقميص الجديد كان يوم 2 سبتمبر، حين فازوا على بيرنلي بهدفين نظيفين.

وتابعت أن هذا التصميم الحديث، وهو للقميص الاحتياطي، نسخة خاصة مستلهمة من صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز"، التي كانت تصدر باللون الوردي.

وتعتبر هذه الصحيفة، التي كانت تصدر حتى عام 2007، جزاء مهما من تاريخ فريق "الشياطين الحمر" حيث كانت تصدر في توقيت مسائي، وتتخصص في إعلان نتائج وآخر أخبار الفريق.

وخاض مان يونايتد، لقاء السبت، أمام بورنموث، بالقميص الوردي، في المباراة التي أجريت على ملعب فيتنس فيرست وانتهت لصالح الفريق الضيف بهدفين مقابل واحد.