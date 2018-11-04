وقرر الاتحاد إيقاف غاياردو 4 مباريات وتغريمه 50 ألف دولار، بسبب "عدم احترامه تنفيذ عقوبة سابقة بحقه"، وبالتالي لن يتمكن من قيادة فريقه في النهائي المرتقب.

والعقوبة السابقة التي تجاهلها نجم الكرة الأرجنتينية السابق، هي منع دخوله غرفة الملابس بين شوطي المباراة ضد غريميو البرازيلي، في إياب نصف نهائي البطولة القارية، الثلاثاء الماضي.

وعلل غاياردو دخوله إلى غرف الملابس بقوله: "لم يكن الأمر عملا استفزازيا من قبلي، بل مجرد رد فعل عاطفي ومندفع".

وكان غريميو تقدم باحتجاج لدى الاتحاد القاري مطالبا إياه بمنحه الفوز 3-صفر في المباراة (خسرها 1-2)، لكن الاتحاد الأميركي الجنوبي رفض طلبه.

وكان غاياردو ممنوعا من دخول غرف الملابس في مباراة الإياب ضد غريميو، بعد أن تأخر فريقه في العودة إلى أرضية الملعب في مطلع الشوط الثاني من مباراة الذهاب.

وبموجب قرار الاتحاد الأميركي الجنوبي للعبة، لن يتمكن غاياردو بالتالي من دخول ملعب "بونبونيرا" خلال ذهاب الدور النهائي في 10 نوفمبر، ولا ملعب "مونومونتال" الخاص بفريقه في مباراة الإياب في 24 منه.

وهي المرة الأولى التي يجمع فيها الدور النهائي لكأس "ليبرتادوريس" بين عملاقي الكرة الأرجنتينية اللذين يخوضان المباراة التقليدية "سوبر كلاسيكو" في دوري بلادهما، في حين سبق لهما أن التقيا في أدوار سابقة آخرها في ربع النهائي عام 2015 عندما تابع ريفر بليت مشواره محرزا اللقب الثالث في البطولة الموازية لدوري أبطال أوروبا.