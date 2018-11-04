وكانت آخر مباراة يشهدها ملعب العاصمة الإسبانية تلك التي جمعت، السبت، النادي الملكي ببلد الوليد، وانتهت بهدفين نظيفين لصالح "الفريق الملكي" صاحب الأرض.

وقالت الصحيفة إن برنامج ريال مدريد، خلال الشهر الجاري، يضم مباريات خارج ميدانه، الأولى أمام فيكتوريا بلزن التشيكي يوم 7 نوفمبر في دوري أبطاب أوروبا، وبعدها بأربعة أيام سيواجه سلتا فيغو.

وفي الرابع والعشرين من الشهر، سيلتقي رفاق بنزيمة بفريق إيبار، على أن يرحل إلى روما يوم 27.

عودة لوس بلانكوس إلى أرضيتهم ستكون في الجولة الـ14 من الليغا، أمام فريق فالنسيا.

ومن المتوقع أن يجرى اللقاء في الأسبوع الأول من ديسمبر.