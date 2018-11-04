وتابع سواريز كرة عرضية من جوردي ألبا وتقدم بالهدف الأول من مدى قريب بعد مرور 11 دقيقة، لكن رايو صاحب المركز 19 قاتل وأدرك التعادل بواسطة خوسيه بوزو، بعد تسديدة قوية في الدقيقة 35.

ومنح ألفارو غارسيا التقدم لأصحاب الأرض وسط احتفالات صاخبة من المشجعين في بداية الشوط الثاني، لكن البديل ديمبلي أدرك التعادل لبرشلونة 2-2 في الدقيقة 87.

وواصل سواريز تألقه بعدما سجل ثلاثية في الفوز بخماسية على ريال مدريد في الجولة الماضية، وسجل هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة بعد كرة عرضية من سيرجي روبرتو ، ليحقق الفريق انتصارا جديدا بدون هدافه التاريخي ليونيل ميسي الذي لا يزال يتعافى من الإصابة.

وبات رصيد برشلونة 24 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع ليغانيس.