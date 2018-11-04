ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فريق "السيدة العجوز" حقق أفضل بداية للفريق في موسم واحد بعد انتهاء أول 11 مباراة بالفوز في 10، والتعادل في واحدة، ويتزامن هذا الإنجاز مع انتقال النجم البرتغالي إلى العملاق الإيطالي مع بدء الموسم الحالي.

وجمع اليوفي 31 نقطة من أصل 33 ممكنة هذا الموسم، ليتربع على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

وفي تفاصيل المبارا، تقدم يوفنتوس بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا بعد مرور 42 ثانية فقط على انطلاق المباراة، قبل أن يتعادل جواو بيدرو لكالياري في الدقيقة 36.

وجاء الهدف الثاني ليوفنتوس عبر النيران الصديقة، بعدما سجل فيليب براداريتش لاعب كالياري هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38.

وقضى الكولومبي خوان كوادرادو على آمال كالياري في التعادل، بعدما سجل الهدف الثالث للبيانكيوزي في الدقيقة 87.

ويأتي هذا الانتصار، ليمنح يوفنتوس قوة دفع جيدة قبل لقائه الهام مع ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي يوم الأربعاء القادم ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان ونابولي، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث برصيد 25 نقطة لكل منهما.