وبعد شوط أول متكافئ افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 61، عندما أبعد بيرند لينو حارس أرسنال تمريرة ساديو ماني العرضية لتصل إلى جيمس ميلنر الذي سدد بقوة في المرمى.

وكان ميلنر محظوظا بإكمال المباراة بعد اصطدام في الرأس مع زميله جو جوميز، واحتاج إلى فترة طويلة للعلاج.

وهاجم أرسنال، الذي مدد سجله الخالي من الهزيمة إلى 14 مباراة بجميع المسابقات، بضراوة بحثا عن التعادل وأتى الأمر ثماره عندما هز لاكازيت الشباك في الدقيقة 82.

ودار المهاجم الفرنسي بالكرة في الناحية اليسرى ليحافظ عليها بعيدا عن متناول الحارس أليسون ،قبل أن يسددها بشكل رائع في الزاوية البعيدة لمرمى البرازيلي.

وقاد التعادل ليفربول لصدارة الدوري متقدما بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يستضيف ساوثامبتون الأحد.