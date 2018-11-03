منح البرازيلي الشاب فينيسيوس المدرب الجديد، والجماهير الغاضبة في سانتياغو برنابيو، بارقة أمل في الدقيقة 83 بعد أن انطلق من الناحية اليسرى، وأطلق تسديدة غيرت اتجاهها بشدة بعد اصطدامها بكيكيا وليفاس لاعب بلد الوليد ليتم احتسابه هدفا لصالح مدافع الضيوف.



وبدا ريال محظوظا لعدم تراجعه في النتيجة مرتين في الشوط الثاني بعد أن سدد روبن الكاراز وتوني بيا في العارضة، لكن أصحاب الأرض حسموا أول انتصار في ست مباريات في الدوري بعد أن سجل القائد سيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 88.



ودفع هذا الانتصار بريال من المركز التاسع إلى السادس مؤقتا برصيد 17 نقطة متراجعا بفارق أربع نقاط خلف برشلونة الذي سيلاقي رايو فايكانو في وقت لاحق اليوم.



ورغم حالة فقدان التركيز الذي بدا عليها عقب الهزيمة المذلة أمام برشلونة 5-1 الأسبوع الماضي في لقاء القمة، كانت بداية ريال مثالية أمام بلد الوليد الذي لم يخسر في آخر ست مباريات، لكن الفرص المبكرة لأصحاب الأرض سرعان ما تلاشت وخرج لاعبون عقب نهاية الشوط الأول وسط صيحات استهجان.



وقوبل غاريث بيل تحديدا بمعاملة عنيفة من الجماهير صاحبة الأرض عندما تم استبداله كما لم يسلم اللاعب المفضل لدى الجماهير وهو ماركو أسينسيو من صيحات استهجانها بعد أن خرج ليحل فينيسيوس بديلا له، والذي نادرا ما شارك تحت قيادة المدرب المقال يولن لوبتيجي.