وذكرت الوكالة الإسبانية، أن النيابة العامة اتهمت ميسي ووالده بغسيل الأموال عن طريق مؤسسة تحمل اسم "البرغوث" الأرجنتيني.

وقال النائب العام، بابلو تورانو، إنه يحقق فيما إذا كانت مؤسسة "ليو ميسي" لم تكشف عن التبرعات بالملايين، التي تلقتها ومنحتها لشركات وهمية في دول أخرى.

وذكرت مصادر، أن الاتهام الذي يلاحق اللاعب ووالده يعني أنهما ملزمان بالمثول أمام القضاء المحلي، في تاريخ لم يتم تحديده بعد.

ويأتي الاتهام بعد شهادة أحد العاملين السابقين في مؤسسة "ليو ميسي" ضد اللاعب ووالده، حيث أفاد بأن جانبا من المبالغ المالية لا يرد ذكره في الحسابات ويتم تحويلها إلى شركات وهمية في دول أخرى.

وتتلقى مؤسسة نجم البارسا تبرعات ضخمة، إلا أن والده خورخي ميسي لطالما أكد أنه لا توجد مبالغ كافية لتنفيذ برامج اجتماعية، وفقا لعريضة الدعوى التي رفعها المحامي بدرو فونتانيتو.

ومؤسسة "ليو ميسي" أنشئت في عام 2007، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تعمل من أجل تطوير المبادرات الفردية والتكافل الاجتماعي سواء في الأرجنتين أو باقي أرجاء العالم.

من جانب آخر، عاد النجم الأرجنتيني لتدريبات برشلونة خلال الأيام الماضية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وكان النجم الأرجنتيني تعرض لإصابة قوية في مرفق يده اليمنى، في المباراة التي جمعت بين برشلونة وإشبيلية بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.