وافتتح لورينزو إنسيني التسجيل لنابولي بعد تسع دقائق ثم أحرز ميرتنز أول أهدافه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

وقلص فرانشيسكو كابوتو الفارق قبل مرور ساعة لكن ميرتنز هز الشباك مجددا بتسديدة من على حدود المنطقة.

وكان هذا الهدف رقم 74 للمهاجم البلجيكي مع نابولي ليتخطى إجمالي أهداف البرازيلي كاريكا مع النادي وأصبح خامس أفضل هداف في تاريخ نابولي بالدوري الإيطالي.

وأضاف البديل أركاديوش ميليك الهدف الرابع قبل أن يكمل ميرتنز الثلاثية بعد أن راوغ الحارس إيفان بروفيدال

وواصل المدرب كارلو أنشيلوتي اتباع سياسة التناوب بين اللاعبين وأجرى سبعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع روما يوم الأحد ليعتمد بذلك على 14 تشكيلة مختلفة في نفس العدد من المباريات.

وكان راؤول ألبيول وماريك هامشيك وخوسيه كايخون ضمن اللاعبين الذين أراحهم أنشيلوتي استعدادا لاستضافة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويملك نابولي 25 نقطة من 11 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر يوفنتوس الذي يستضيف كالياري السبت.