وكشف الرئيس السابق لريال مدريد، الإسباني رامون كالديرون عن السبب الرئيسي وراء فشل مفاوضات كونتي مع ريال مدريد، الذي سعى لتعيينه بعد إقالة المدرب جولين لوبيتيغي الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع إذاعة "بي بي سي"، قال كالديرون: "لقد طلب عقدا لمدة 3 أعوام، كما طلب تعيين 5 أشخاص في الطاقم التدريبي، وعدم تدخل الإدارة نهائيا في سوق الانتقالات".

وأشار كالديرون إلى أن مطالب كونتي "بالسيطرة الكاملة" هو "أمر لن يقبله الرئيس (فلورنتينو بيريز) أبدا".

كما أكد رئيس النادي السابق أن كونتي ليس الشخص المناسب لتدريب بطل أوروبا: "لا أعتقد أن كونتي هو المدرب الذي ينتظره ريال مدريد. هو مثل جوزيه مورينيو، مدرب دفاعي بثلاثة مدافعين، ويعتمد على الهجمات المرتدة".

وبالإضافة لمطالبه الصعبة، أشارت الصحيفة إلى أن من الأسباب الأخرى لعدم تعيين أنطونيو كونتي هو اعتراض عدد من النجوم الكبار في النادي.

وسبق لكونتي أن واجه مشاكل مع الإدارة خلال فترة تدريبه لناديه السابق تشلسي الإنجليزي، مما دفع النادي اللندني لإقالته الصيف الماضي، بالرغم من النتائج الجيدة على مدار موسمين.