وفي التشكيلة التي أعلنها سكالوني، للمباراتين الوديتين الأولى في 16 نوفمبر والثانية بعدها بـ4 أيام، غاب لاعب باريس سان جرمان أنخل دي ماريا ومهاجما ميلان الإيطالي غونزالو هيغواين ومانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو، بينما استدعي مهاجما إنتر ماوري إيكاردي ويوفنتوس باولو ديبالا.

وبقي النجم ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني خارج تشكيلة المنتخب منذ خروج الأرجنتين من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا على يد المنتخب الفرنسي الذي أحرز اللقب، ولم يشارك في المباريات الودية الأربع التي خاضها الفريق منذ ذلك الحين.

وبحسب التقارير، كان أفضل لاعب في العالم 5 مرات قد طلب إعفاءه من المشاركة حتى نهاية العام الحالي، في حين قال المدرب الموقت للمنتخب ليونيل سكالوني في تصريحات سابقة إن ابتعاد ميسي (31 عاما) سيكون قصير المدى.

ويغيب ميسي منذ 20 أكتوبر عن صفوف فريقه الكتالوني، الذي أعلن أنه سيبتعد لـ3 أسابيع بسبب كسر في الذراع تعرض له في مباراة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني فاز بها فريقه 4-2.

وأعلن برشلونة، الأربعاء، معاودة ميسي للتمارين الحركية، وهو يأمل في عودته للعب ضد ريال بيتيس في الليغا في 11 نوفمبر.