ففي مثل هذا اليوم من عام 2003، سجل النجم البرتغالي أول هدف له مع "الشياطين الحُمر"، ليقدم أوراق اعتماده رسميا كأحد نجوم الفريق.

وجاء هدف "الدون" خلال مباراة جمعت مانشستر يونايتد وبورتسموث في الدوري الممتاز، وانتهت لصالح الأول بثلاثة أهداف نظيفة، سجل منها رونالدو واحدا، بعد أسابيع من انتقاله إلى الدوري الإنجليزي قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ويحتفظ اللاعب صاحب الـ33 عاما بمكانة خاصة في قلوب أنصار مانشستر يونايتد، حتى مع انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني ثم مؤخرا إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث صنع اسمه في بداية مسيرته في "أولد ترافورد" مسجلا 118 هدفا وفاز باللقب المحلي 3 مرات.

كما أحرز في صفوفه باكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 2008، قبل انتقاله مقابل صفقة قياسية حينها إلى ريال مدريد الإسباني مطلع صيف 2009.