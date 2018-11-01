وقالت الصحيفة الرياضية إن إدارة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، خفضت كثيرا إنفاقها طيلة السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس سلبا على نتائجها خلال الموسم الأخير مع تراجع مستوى النجوم.

ومنذ عام 2014، أنفقت إدارة "البلانكو" 438.7 مليون يورو على اللاعبين، مقابل 872.6 مليون يورو لبرشلونة و567.9 لأتلتيكو مدريد.

وبصيغة أخرى، كان إنفاق ريال مدريد أقل 433.9 مليون يورو من الفريق الكتالوني، و129.2 من غريمه في العاصمة الإسبانية.

وأوضحت "أس" أن عددا من اللاعبين رحلوا عن النادي دون أن يعوضوا، مثل بيبي وألفارو موراتا وكريستيانو رونالدو، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الفريق الموسم الجاري.

وتعرض ريال مدريد لخسارة قاسية، الأسبوع الماضي، أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 5-1، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ويحتل حاليا المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.